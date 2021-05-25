美聯準會（Fed）官員緩解通膨隱憂，美債殖利率與美元回落，比特幣等加密貨幣價格強彈，帶動美科技股回神，以晶片股表現為尤，台積電ADR漲近1.6％，費半揚升2.32％、那指上漲1.41％，台股25日大受激勵、開高走高，目前大漲290點、暫報16,628點，重返季線，成交量3,608億元。

大盤指標台積電目前股價上漲2.64％，暫報583元，聯發科則上漲2.12％、暫報963元，聯電上漲8.21％、暫報52.7元，面板雙虎友達、群創漲幅約5％，股價在23元附近，驅動IC由天鈺衝上漲停，領軍族群齊揚。然貨櫃三雄股價暫時回檔，跌幅約3％，長榮暫報83.3元、陽明90.2元、萬海122元。

資深分析師許博傑指出，航運短線相對強勢，但萬海過高後，長榮、陽明開始面臨前高壓力區，24日航運股成交量占大盤逾35％，短線有過熱跡象，25日不可大量收黑；電子驅動IC及其他半導體24日成交比重低至35％以下、但尾盤開始轉強，「電子物極必反，25日有機會續攻」。

(工商 )