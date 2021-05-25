金融業從業員工確診人數不斷上竄，對此全國金融業工會聯合總會已在24日發函金管會，向金管會提出四大要求，希望金管會能儘速對金融業者下達相關指令，其中全金聯建議，金管會該是時候提供指引，讓金融業者能評估關閉部分在疫情重災區的據點，而不是全部據點繼續營運讓全體基層員工都曝露在染疫高風險中，同時應該減少對票據及現金的收付來降低臨櫃行員的染疫風險。

目前為止，金融機構員工染疫的業者已多達15家，近25人確診，連和金融業密切合作的信保基金都已有6人染疫，使全金聯發函金管會為全體金融業員工發聲。全金聯也檢舉，目前仍有銀行對於員工還要求出去外訪，要求金管會進行了解。

全金聯向金管會所提出的四大建議包括：1、要求業者減少或停止員工外訪的同時，也一併滾動式同步調整業務人員的業績目標及考核標準，以免員工為了背負業績壓力而不得不冒染疫風險訪客，結果反過頭來造成企業更大的營運風險。

2、金管會應要求停止或減少包括現金、票據等這類外收臨櫃服務的次數，因為基層員工只能聽從主管指示無從選擇，但卻有可能因此增加染疫風險。

3、金管會應向衛福部反應，同意由金融機構購買篩檢拭劑，針對有確診案例發生的金融機構或位於熱區的分支據點的員工、家屬及客戶來進行快速篩檢。

4、金管會應提供指引，放寬授權由各金融機構在有提供相關配套措施之下，可據以評估決定暫時關閉部分據點。

(工商 )