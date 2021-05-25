新北市三峽警方嚴格查察轄內八大行業、易聚集場所及茶室有無暗地營業，在轄區中正路一處暗藏在民宅內的「家庭式阿公店」內，有3男2女老人家聚集飲酒，其中還有高齡80歲阿公在現場快樂暢飲，現場女負責人也60餘歲，5人年齡加起來超過300多歲，負責人事後依違反「傳染病防治法」函請市府裁罰。

三峽「祖母級」阿公店偷營業，5名年齡加起超過300歲男女遭逮。(戴志揚翻攝)

警方調查，23日下午4時許，警方接獲民眾反映，位於轄區中正路一段違反防疫規定「假關門真營業」，轄區三峽派出所立即派員稽查，發現該場所隱藏於3樓公寓，平時以接待熟客為主，張姓負責人(女、66歲)雖然在1樓張貼「防疫期間請戴口罩」海報，以為就能正常營業，未料仍被發現，現場除張姓女負責人、還有3男1女，男生最大歲數已有80歲，讓警方直搖頭「都什麼時候，還在飲酒做樂」。警方當場抄登相關資料、蒐證後將函報新北市政府主管機關依違反傳染病防治法相關規定予以裁罰。

三峽警分局表示，由於新冠肺炎疫情嚴峻，且目前仍是「三級警戒」狀態，警察本於市政一體，協助稽查轄區各種易聚集場所、違規營業及為防堵疫情破口，連日來加強規劃各項勤務全面複查各業者，有無確實遵照政府防疫規定，暫停營業。

三峽分局呼籲，相關應停業業者應遵照「中央流行疫情指揮中心」公告事項暫停營業，切勿心存僥倖心態，一旦被查獲將面臨新臺幣6萬到30萬元不等罰鍰，倘若造成疫情破口擴散，將使自己或其他人安全受到更大威脅。希望大家能共同全力抵抗疫情，讓社會早日恢復正常運作。

(中時新聞網)