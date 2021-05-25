防疫期間宅在家勤上網，一不小心就遭遇詐騙集團。金門連續發生2起與網購有關的詐騙案件，1男1女共被騙走11萬餘元，警方提醒民眾接到陌生人電話，千萬不能掉以輕心，以免上當。

第1起是居住金湖地區A小姐，日前曾於網路賣場購買衣物，5月19日接獲電話，對方表示工作人員疏失，造成資料登打錯誤，必須解除設定才能免除重複扣款。A小姐不疑有他，依指示透過手機網路銀行轉帳，結果遭詐騙新臺幣10萬50元。

第2起則是在金湖地區上班的B先生，日前曾於網路賣場購買手錶，5月20日接獲來電，對方佯稱工作人員疏失，設定成分期付款12期，需透過解除設定才能免除重複扣款。B先生不疑有他，也依指示透過手機網路銀行轉帳，遭詐騙新臺幣1萬735元。

警方表示，此類詐騙手法是詐騙集團先透過駭客入侵購物網站，取得被害人購物資料，再透過境外竄改來電（手機號碼前面會顯示＋），與被害人取得聯繫。因掌握被害人購物明細，且來電顯示也是銀行電話號碼，所以能輕易取信被害人而詐騙得逞。

金湖分局長何明祥提醒，疫情期間民眾「宅」在家上網，詐騙集團反而變本加厲，提醒民眾千萬要提高警覺，任何指稱「至ATM（含網路）操作，以解除付款」說詞，必屬詐騙，千萬不可聽信操作，遇有任何疑問，可先撥打165或110查證。

(中時 )