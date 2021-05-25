台灣民意基金會今公布最新民調，513全台大停電政務官無人負責的因應態度，6成2不滿意；值得注意的是，強烈不滿意者高達三成；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這些發現意味著，513無預警大停電確實激起全台民眾相當強烈的反彈。

民調顯示，2.7％非常滿意，21.4％還算滿意，32.7％不太滿意，29.6％一點也不滿意，13.8％沒意見、不知道、 拒答。其中一點也不滿意的在年齡上以45到54歲比例最高，有42.3％；職業上以自營商／企業主43.0％最高，中間選民也有高達26.7％，僅次於國民黨與民中黨，台北市民43.8％則是各縣市中最高。

游盈隆說，三十年來，台灣有1999年729、2017年815、2021年513四次全台大停電，每一次都對民生和工業用電帶來衝擊和不便，台電也付出巨額賠償，政務官、事務官或國營事業相關負責人都連帶受罰，人民怨聲載道自不在話下。

他說，513大停電之後四天，再出現一次517全台大停電，所以是四次。其中，513、517連續兩次全台大停電，是史上第一次，倔強的蔡英文總統還出面道歉。

他說，兩次全台大停電接連發生，對執政即將屆滿五周年的蔡英文政府當然是不小的打擊。例如七成八自營商／企業主、六成一中性選民不滿、四成民進黨支持者、七成45到64歲公民，同表對政府整件事情的處理不滿。

本次調查訪問期間2021年5月17-20日，以全國為範圍的20歲以上成年人；全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1082人、抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

(中時 )