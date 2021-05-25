立場親綠的網路寫手林瑋豐被網友起底，林不斷在PTT反串留言，自導自演大陸認知作戰一事，林昨晚認錯道歉稱只是反串。民眾黨立委高虹安表示，這樣的行為就像「白天推銷防毒軟體，晚上寫電腦病毒、當駭客放病毒」，這樣的行為讓人感到悲哀，同時也讓外界發現，原來政府所講的認知作戰，作戰對象不論敵我雙方，竟然都是島內的同胞，呼籲相關單位盡速調查法辦。

高虹安指出，最近政府單位不斷利用記者會、KOL提醒大家，現在疫情升溫、人心惶惶，不要輕信網路認知作戰，民進黨立委王定宇昨也在臉書引用2019年發布的國安法，指若有工具型帳號、寫手帶風向挑起不信任台灣政府，可能是中共派來的工具型帳號，最重可判刑7年以上，併科罰金最高1億元。

不過，歷經親綠網路寫手林瑋豐在PTT八卦板留言背起底，讓外界恍然大悟，某個工具型帳號竟然是來自民進黨高層親友，原來政府講的認知作戰中共入侵PTT行為，有一部分竟來自民進黨高層親友，「就像是白天推銷防毒軟體，晚上竟搖身一變寫病毒、放病毒」，不但讓人覺得是自導自演，更發現政府講的認知作戰，敵我雙方竟都是島內同胞。

高虹安說，雖然該帳號持有者林先生已道歉，並稱只是反串、非故意行為，但撕裂台灣同胞的心，在帶風向過程中已是非常明顯事實，甚至還有打垮指揮中心、誇獎習近平帶動新中國大陸進步、台灣政府抹黑共產黨、92共識等言論，這樣的行為就如同王定宇所說，是在撕裂台灣同胞，希望國安單位盡快查證調查，一旦有違法事實，不論理由是反串或是好玩，分裂事實已經造成，應盡速調查法辦。

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(中時 )