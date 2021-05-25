「台灣電動車與自駕科技永續概念指數」24日上線，發布首日以4739.83點作收，上漲10.34點、漲幅0.22％，今早盤開盤後2小時，該指數上揚114.26點，漲幅2.41%，指數來到4854左右，該指數表現優於大盤。該指數目前的前十大成分股為台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、台達電(2308)、廣達(2382)、和碩(4938)、研華(2395)、日月光投控(3711)、光寶科(2301)與瑞昱(2379)。早盤該10大成分股表現穩健。

台灣電動車與自駕科技永續概念指數，採樣範圍包括證交所上市與櫃買中心上櫃普通股票，運用FactSet RBICS產業分類以及財團法人車輛研究測試中心篩選的上市櫃電動汽車供應商名單，自流動性檢驗及市值、獲利、公司治理評鑑等指標篩選符合標準者。該指數每年6月及12月定期檢視成分股，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行5年回溯，台灣電動車與自駕科技永續概念指數年化報酬率為28.56％，表現優於大盤指數（18.17％）。

該指數的成分股之一和碩（4938）在電動車領域布局逾10年，強項為「電控」相關技術產品，看好和碩未來5-10年電動車事業每年成長皆有兩位數的年增率。和碩總經理暨執行長廖賜政指出，和碩擁有穩固的歐、美、亞洲客戶，除電動汽車 ，還有電動腳踏車、電動機車也積極切入，電動車是未來重要發展範疇，電動車主要技術有3大重點，分別是電池、電控與電機，和碩最適合電控技術，已著墨多時，陸績取得市佔率，加緊腳步，在中國、台灣、北美與歐洲皆有布局，電動車生命週期長達5-6年，比消費性電子來得長，可說是穩定的生意。

(時報資訊)