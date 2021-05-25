因投資人對經濟復甦仍抱持樂觀態度，加上日本擴大新冠疫苗接種，削弱黃金避險需求，令金價轉跌，但因美元疲弱而限制跌幅，另外鈀金小幅轉漲；截至台北時間5月25日上午11點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌4.3美元，報每盎司1880.2美元。

7月白銀下跌0.15美元，報每盎司27.755美元。

7月白金上漲2.3美元，報每盎司1179.9美元。

6月鈀金上漲16.7美元，報每盎司2746.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)