《商情》黃金亞洲電子盤轉跌 11:432021/05/25 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因投資人對經濟復甦仍抱持樂觀態度，加上日本擴大新冠疫苗接種，削弱黃金避險需求，令金價轉跌，但因美元疲弱而限制跌幅，另外鈀金小幅轉漲；截至台北時間5月25日上午11點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金下跌4.3美元，報每盎司1880.2美元。 7月白銀下跌0.15美元，報每盎司27.755美元。 7月白金上漲2.3美元，報每盎司1179.9美元。 6月鈀金上漲16.7美元，報每盎司2746.5美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #轉跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:262021/05/18 財經 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 10:012021/05/18 財經 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 《半導體》展望佳＋跌深 易華電反彈攻頂 12:512021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 財經熱門新聞 台積電注意了 美將斥資1.45兆在美興建7至10座半導體新廠 - 財經 本土確診人數連日破百… 機車買氣崩 大廠停工一周 - 財經要聞 - 工商時報 金融業染疫風暴擴大 國泰世華也中招 南港分行1員工確診 - 財經 電子股絕命反攻 台股大漲逾300點攻上季線 - 財經 - 工商 午後雷陣雨 翡翠喝飽、石門還有點渴 寶山只能嘆氣 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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