新加坡上修第一季經濟成長率，並維持今年的成長預測不變，但基於新冠肺炎疫情帶來的不確定性，該國仍對復甦前景發出警告。

新加坡貿易和工業部（MTI）周二宣布，第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長1.3%，遠優於之前公布的初估值（年增0.2%）和經濟學家預估的年增0.9%，並創下逾1年新高。

經季節性因素調整後，第一季GDP季增3.1%。

製造業、金融保險業和躉售貿易（wholesale trade ）的增長，為第一季的經濟擴張帶來提振。

新加坡貿工部目前仍維持全年GDP成長預測不變，仍為4%～6%，但也警告這場大流行病及新防疫限制措施所造成的不確定性將超乎往常。該主管機關將在8月檢討全年成長目標。

新加坡當局上個月就曾表示，隨著經濟逐漸擺脫疫情衝擊，經濟成長率可能超出預測區間的最高值。

貿工部常務秘書Gabriel Lim表示，如果外部需求超出預期，新加坡2021年的經濟成長表現可能比預期更好，但也存在巨大的下行風險。他表示，各經濟領域的復甦步伐可能比原先預期的更不均衡。

由於國內確診數激增，新加坡本月起再度實施防疫限制措施，是去年解封以來最嚴格的限制。

(時報資訊)