國內新冠疫情爆炸，許多民眾跑到各地快篩站、急診篩檢，但檢驗量能不足，醫檢師工作量大增，連三天校正回歸826例，前立委、婦產科醫師林靜儀昨天呼籲，擔心被感染但是沒症狀又排不到篩檢的民眾，可先自我隔離、斷絕與他人接觸2周，有症狀再打1922。

「醫檢師辛苦了！」林靜儀昨天(24日)在臉書表示，由於太多民眾做PCR採檢，檢體已經塞爆了檢查單位，最可能導致的結果，就是讓該被確診的感染者更晚被找到，在這段時間又把病毒傳染給別人，呼籲有接觸史、有症狀的個案儘速篩檢，沒有接觸史、沒有症狀的民眾不要跑去篩看看，做安心。

若擔心被確診者感染，但是沒症狀又排不到篩檢怎麼辦？林靜儀向大家分享一個關鍵解法，就是先斷絕與他人接觸2周、自我隔離，如果出現症狀再隨時撥打1922安排採檢。

同時，台北市長柯文哲今天一早也在臉書發文，指出台北市23日快篩992人，陽性率為5.95％，從北市快篩陽性率來看，第二波高峰已經過去，預計第三波高峰會出現在5月28日前後，如果高峰值的陽性率一次比一次低，疫情就有機會獲得控制。並指出快篩不是做心安的，有症狀才來篩，否則去醫院堅持篩檢的人就必須自費，希望大家把資源留給有需要的人。

北市快篩分公衛用及醫療體系，無症狀者去醫院掛號快篩則要自費。（圖為北市府提供）

(中時新聞網)