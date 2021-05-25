新冠疫情嚴峻，雙北確診病例暴增，醫療量能緊繃，指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，雙北的專責病房，一人一室收治病患的規範若確有困難，將由傳染病防治網的網區指揮官，視病人住院的必要性與急迫性，以及醫院的收治量能、病房的硬體條件來彈性調整。

台北市長柯文哲昨向中央喊話，盼放寬確診病患一人一室規定，指揮中心副指揮官陳宗彥上午在全國防疫會議會後記者會說，雙北地區的專責病房原來是一人一室，現在由網區指揮官視病人病情，同時考量病房硬體設備，有些病房原本為雙人或三人房，就不限一人一室，可以彈性應用處理。

陳宗彥指出，在雙北市，長期需要住院做血液透析的確診病患，請集中收治在台北市聯合醫院的和平院區、三軍總醫院的松山分院，不限一人一室，並請衛生局督導這兩家醫院盡速制訂相關作業流程。

為利後續確診病患的收治，指揮中心已請各地政府督導轄內醫院，加速專責病房的清空速度，陳宗彥說，500床以上的醫院須於本周五完成十分之一病床數開設為專責病床，專責ICU部分，由醫學中心與準醫學中心至少20床，其他重度及急救責任醫院，則至少以10床為原則，並以區域為單位設置規畫。

陳宗彥表示，針對各地重度及急救責任醫院，為排擠重症者的就醫診治，已請新竹縣、雲林縣、嘉義縣即刻執行備援醫院的指定工作；指揮中心也協助地方找尋適當的檢疫所，各地的集中檢疫所以50間以上為原則。

為提升病床的周轉率，指揮中心頒布新的指引，陳宗彥說，針對確診住院的病患，距離發病或採檢日達10天以上且採PCR檢測的CT值大於30，可出院並自主健康管理7天，若CT值小於30則轉到集中檢疫所。

(中時 )