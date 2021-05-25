新北市三峽區中正路1段某民宅暗藏茶室，門口還張貼「防疫期間請戴口罩」海報，企圖隱匿營業事實，員警進屋當場查獲3男2女飲酒作樂。（蔡雯如翻攝）

本土疫情升溫，新北市轄內八大行業皆全面禁止營業。三峽警分局近期接獲民眾線報指，中正路1段某民宅暗藏茶室，有多位老人家聚集飲酒，警方上門查緝發現門口張貼一張「防疫期間請戴口罩」海報，企圖隱匿，但最終員警也逮捕3男2女，年紀最大已有80多歲，員警看了也直搖頭，並依傳染病防治法相關規定予以裁罰。

三峽分局表示，員警23日凌晨4時接獲反映，發現該民宅「假關門真營業」，許多熟客藏匿在3樓公寓，其中66歲張姓女老闆，還在1樓張貼戴口罩海報，企圖隱匿營業事實，員警查緝時發現顧客有3男1女，正在飲酒作樂，員警也紛紛搖頭訓斥「都什麼時候，還在飲酒做樂」，當場搜集相關證據，依違反傳染病防治法函報新北市政府主管機關開罰。

三峽分局呼籲，相關停業業者應遵照「中央流行疫情指揮中心」公告事項暫停營業，切勿心存僥倖心態，被查獲將面臨6萬至30萬元不等罰鍰，倘若造成疫情破口擴散，將使自己或其他人安全受到更大威脅，盼全民全力抵抗疫情，使社會早日恢復運作。

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(中時 )