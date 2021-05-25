太平區有8000名移工，為避免移工群聚讓疫情擴大，太平警分局為使移工們更清楚防疫觀念，由分局外事員警及派出所員警前往轄區各工廠及附近小吃店、雜貨店進行宣導，透過印尼、泰國、越南及中文等4國語言防疫宣導單，讓移工們瞭解現行政策一同落實防疫作為，避免群聚感染。

太平地區約有近8000名外籍移工，為避免因風俗民情或個人疏忽而違反防疫政策，太平警分局針對轄區內各大小型工廠、小吃店及販售日常用品的雜貨店進行防疫宣導及稽查動作，由外事警察人員向在場的移工們宣導「避免群聚，勿出入人多擁擠的場所，外出也務必全程佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離」等防疫措施，也請公司或廠房負責人落實防疫措施、加強門禁(實聯制)管理，尤其避免群聚現象。

透過警方的宣導，也讓許多移工們表示，「非常感謝警方的關心，台灣的警察真貼心！」不少工廠負責人也表示，已規劃好分艙分流上班機制，防疫關鍵時刻，配合政府共同防堵疫情。

太平警方表示，外籍移工在工廠宿舍或是固定的消費場所，都是可能造成傳染的途徑，警方持續配合主管機關加強宣導及稽查勤務，如發現群聚違規或不戴口罩等情形將立即勸導，如不聽從者，將蒐證並移請主管機關裁罰，保護自己也保護他人，不要成為防疫的破口。

(中時 )