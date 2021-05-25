嚴峻的新冠疫情，已對國內營造業造成嚴重衝擊，台灣區綜合營造業同業公會緊急召集高雄市分會、以及部分常務理監事及各大營造廠商負責人舉行視訊會議，呼籲政府有關單位儘快研擬相關對策，避免營造產業陷入停工風險，進而能夠度過經營難關。

台灣區綜合營造業同業公會高雄一處處長、宏昇營造公司董事長郭崇哲等常務理監事及各大營造廠商負責人，24日在台灣區綜合營造業同業公會理事長江啟靖緊急召開的視訊會議，針對新冠肺炎疫情確診案例遽增對在建工程的影響進行檢討。

台灣區綜合營造業同業公會理事長江啟靖25日指出，與會人員一致認為，在全國進入第三級警戒後，由於營造廠商工作人員、工人或其家屬、或材料供應商、或監造的工程顧問公司、或中央、縣市政府等主辦機關的相關人員或居家自主管理、或居家檢疫、甚至確診，不僅分流上班情形與居家上班極為普遍，整體行政效率低落。

然而營造業的特性都是必須「現場」檢驗查核，因而導致工期延宕及例行會勘、請款受阻等，嚴重影響廠商正常履約，特別是在建工程的合約，都有逾期完工的罰款規定。

江啟靖說，行政院公共工程委員會及各工程主辦機關，對於工程承攬廠商目前遭遇的經營困境，應予高度重視，要避免營造業因為防疫期間政府相關部門的「不作為」，未來將合約的風險都甩鍋給營造廠商承受，實在應儘快訂定疫情期間的各種停工標準與補償措施，期使承攬工程廠商得以度過經營難關。

江啟靖指出，營造業的特性與其他服務業不同，協力廠商與各類工種的流動性非常的大，今天去A公司的A工地或B工地出工，或許明天去C公司的D工地或E工地出工，這樣的流動性，再加上藍領階級喜歡下工後在「特定場所」聚集放鬆，一旦有人確診染疫、將造成任何廠商、任何工地的感染風險，更何況已有確診案例發生。

因此， 營造業除了在職災上，屬於高風險的行業，在疫情之下，也是屬於高風險行業，江啟靖也促請所有承攬工程的廠商，在疫情肆虐期間，公司工作人員或工人染疫及上班情形、材料供應商能否正常供應材料及主辦機關是否能正常會勘(勘驗)、估驗及付款等，均應蒐集相關資料，俾於日後提供給相關機關，作為請求補償之依據。

他說，在疫情三級警戒之前，營造業就面臨了欠缺本國勞工、外勞也進不來、鋼料、砂石、水泥大漲、供應商延遲交貨，甚至缺料等情況，營造公會也數度就相關議題與公共工程委員會、營建署等單位要求正視與解決。

如今，疫情三級，衍生出來的問題更嚴重，人機料的短缺，因為中央防疫政策導致各類下游廠商、材料供應商甚至公務人員的出勤不足或是不作為，營造業者的履約風險實在越來越大。

江啟靖坦言，營造業是政府的「代工廠商」，企業主才是政府，因為疫情關係，政府應該要有所作為、要有所承擔，要及早規劃給予指引，如果一昧讓營造業去承受目前所有的風險，營造業不排除全台立即停工來請政府重視並討一個公道。

除此之外，他說，營造公會也已發函給所有會員，請會員務必執行中央流行疫情指揮中心所頒布的防疫措施，另外，也廣納與會理事的意見，針對營造業人力流動的特殊性，提供營造業所屬工地的防疫與管理的指引，以減少不必要的損失。

(工商 )