證交所表示，近日疫情嚴峻，為防範疫情避免群聚風險，且維持公司與投資人間溝通，5月25日、26日及27日舉辦的「綠色經濟暨航運」主題式業績發表會，將改以線上轉播方式辦理，不開放投資人現場參加，預計有10家上市公司出席。

10家出席的公司包括25日的可寧衛（8422）、聯合再生（3576）、台灣高鐵（2633），26日的裕民（2606）、匯僑（2904）、世紀鋼（9958）及27日的四維航（5608）、佰鴻（3031）、台驊投控（2636）及大亞（1609）等。

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