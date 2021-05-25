新冠疫情未退，在全台三級警戒之下，高雄房市代銷業成為「短期慘業」，有些案場甚至沒人看屋，情況稍為好一點的，也減少60％，為了因應疫情警戒，業界採取「分流輪班」，案場只留守2到3人，未來「只能等待」。

京城建設發言人周敬恆25日表示，疫情警戒初期，從5月10日到5月16日，公司旗下各案場的有效來人，共144組，不過，到了5月17日到5月23日，有效來人只剩60組，週減58.33％。

有些案場更慘，有代銷業者和建商說，他的某個案場，一週只來3組客人，還好都有成交，另個案場，上週六沒半組客戶，上週日只來4組，原本單週30組來人，現在已經砍半了。

高雄市不動產調查協會說，由於疫情衝擊，基於安全考量和房市冷卻，暫時停止市調。

廣誠國際董事長董上裕指出，疫情蔓延，全台三級警戒之後，負責銷售的建案現場，來人跌至只剩10％。

董上裕說，現在只能保留實力和子彈，等待疫情緩和之後的報復性買盤進場。

目前，包括上揚國際建築團隊、以及廣誠國際等代銷業者，因應市場變局，都採取給薪的分流輪班模式。

上揚國際建築團隊董事長林聰麟坦承，現在的市況，真的很慘，一切「只能等待」，為了因應變局，上揚國際銷售的案場，「只留2到3人看守」。

(工商 )