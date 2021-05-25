為防止疫情蔓延，但諸多防疫措施難免對民眾生活及經濟造成影響，高雄市政府公布「齊心防疫市府挺你紓困方案」，包括設置07-8220300紓困專線等12項措施，強調將顧好社區、守護市民健康，共同齊心防疫度過難關。

高雄市紓困方案（圖／高雄市政府提供）

為與市民齊心抗疫，經濟發展局已減半公有市場使用費，轄管的岡山本洲、和發產業園區亦比照中央政策，提供管維費減半、污水處理費及租金緩繳一年；至於委外OT、ROT之市場、場館以及新創基地也提供租金或使用費減免、延長營運和繳納權利金期限等，盡可能減少業者、商家負擔。

經發局也積極輔導市場自治會申請經濟部市場防疫紓困設施改善經費，全力協助傳統市場數位轉型、改善公共設施，為後疫情時代消費習慣之轉變做好準備。

以上紓困措施，除產業園區紓困方案確定延長至明年6月30日外，其餘皆將持續至市府解除一級指揮中心開設之次月為止。

勞工局則為協助因疫情而減班休息勞工朋友而規劃「安心就業計畫」，勞工朋友可申領勞工投保薪資與實領薪水差額一半的補助，每月最高可領到10,900元。

而「線上職訓津貼補助」部分，勞工若於減班時段參加訓練課程，得申請訓練津貼補助，每月最高為120小時，每小時比照基本工資160元發給，但補助時數不得超過每月減少之工時數。

「勞工失業生活及其子女就學補助」則為就業保險被保險人如因疫情致非自願離職，即可領取「失業給付」，按平均月投保薪資60%發給，若申請人有扶養親屬者加發最多20%。給付期間為6個月，如退保時已屆45歲或身心障礙者，最長可領9個月。

就學補助部分將從9月份受理申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）4,000元、私立高中職（含五專前3年）6,000元、公立大專院校（含五專後2年）1萬3,600元、私立大專院校（含五專後2年）2萬4,000元。另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合補助規定者，再加給20%。

財政局則針對出租商業使用且已營運中之設定地上權案件，減收5月至12月的租金60%；而建物標租案件，自整建裝修完成後至今年底，減收租金60%；營業用承租戶主動減收5月至12月租金30%。對於所經管一般市有非公用土地，「租金」及「使用補償金」將延長繳納期限1個月。

此外，地方稅方面，查定課徵娛樂稅自5月15日起至6月8日期間主動辦理停徵；業者若受疫情影響致縮小營業面積，稅捐處將主動輔導申辦按較低房屋稅率課徵；民眾有受疫情影響而無法如期繳納房屋稅，可向稅捐處申請展延繳納期限或延、分期繳稅。

在金融協助措施部分，財政局協調高雄銀行配合推出「齊心防疫2.0」貸款，貸款金額最高新臺幣100萬元，利率1.68%，貸款期間5年，申辦期間至12月31日為止，協助在地微型企業提高資金調度能力，減緩可能面臨的衝擊。

青年局為協助青創業者面對經營困境，推出「高市青創貸款延長寬限期」、「提前請領創業補助」、「保留創業補助資格」等三項策略，並強調原有中央青創貸款「高市獨家加碼」300萬額度內5年零利率，以及「高市青創貸款」200萬額度內3年零利率皆維持不變,。

除將續與高雄銀行聯手加速對接高市創業者對接中央青創貸款外，亦將視情形加開「高市青創貸款」審查會，於必要的行政或審查程序外，盡可能減少青創業者的等待時間。

針對市府場館及藝文產業，文化局表示，於所轄各演藝場館演出取消者，免收取違約金，並全額退費；本市立案演藝團體或設籍本市之個人，於文化局所轄演藝場館售票演出延期者，疫情趨緩後於原場館首場演出，場地費（含拆裝台）減半。

進駐文化局場域營運之商家或團體，5月至6月的租金減收最高50%為原則，並得申請緩繳或分期繳交。

運動發展局也針對委外場館減收土地租金，並依暫停開放期間，按比例減收整年度權利金；或依暫停開放的期間，延長合約年限。

至於農漁業多元行銷及補助上，農業局將啟動專案協助小農上架電商，增加銷售管道；鼓勵採購本市玉荷包外銷，凡收購本市轄內玉荷包達每公斤80元以上者，獎勵金為收購金額12%至22%，以及農民團體行政勞務費每公斤1元，公告補助150公噸；同時公告香蕉與芒果加工補助、農民肥料實名制補助方案。

水產品部分，海洋局將結合各區漁會、產銷班、養青、加工廠等，開發小包裝及調理產品，以符合家庭市場宅配需求；輔導已認證之清真水產品拓展市場通路；與餐飲業及電商合作，提升優質水產品附加價值，增加通路及銷售量。

國內運費補助部分，將協助高雄水產品業者及漁民以自有品牌擴大國內市場銷售，以穩定本市漁產品產銷平衡；漁港設施或漁民服務中心等市有房地租約之業者，109年2月起減半收取租金。

高市府強調，未來各項措施也將視疫情及需求滾動檢討陸續提供方案，進而協助市民朋友，共同渡過難關。

(中時新聞網)