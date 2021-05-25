有些人適合當上班族，有些人則是適合自己創業當老闆，運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬牛、雞、馬、虎、羊的人天生適合當老闆，如果自己創業經商，可以大賺特賺，早一步致富。

▍1.生肖牛

屬牛人有堅強的意志力，這是成功必備的條件，所以他們必定能夠事業有成，心想事成。特別是做生意的，生意會越做越大，成為行業先鋒。屬牛人勤奮努力，做事情目標性強，自己創業一定會花開富貴，財源滾滾。

▍2.生肖雞

屬雞人吃苦耐勞、學習力強、能屈能伸，而這些正是創業者的基本要素。他們表面看起來很普通，其實骨子裡充滿了野心，不喜歡屈居人下，更願意自己闖一番事業。屬雞人勤勞不懶惰，自己當老闆能賺很多錢。

▍3.生肖馬

屬馬人志向遠大，樂於把自己的想法變成現實，很有當老闆的潛質。屬馬人重情義，人緣很好，無論什麼地方、什麼領域都有朋友，人脈奠定了較高的財富格局，注定一生安穩平順、財富滿滿，可以早一步致富。

▍4.生肖虎

屬虎人威嚴霸氣，有一股不服輸的氣勢。即使前路阻礙多也不後退，認定的事一定要做好，有信心、有能力，很有大老闆的氣魄。財神爺會很樂意庇佑屬虎人，好運也會一直伴隨左右，有機會從小老闆升格為大老闆，賺更多的錢。

▍5.生肖羊

屬羊人眼光長遠，心思很細膩，規劃事情非常周到，為人處事開朗大方，擁有良好的人緣。一生貴人多助，前途無限，若開公司自己做老闆更能發揮所長。屬羊人有擔當，想到就會去做去嘗試，所以容易走向成功之路，迎接富貴榮華。

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(中時新聞網)