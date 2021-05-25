【旅奇傳媒/編輯部報導】全球面臨疫情威脅，更需要正面力量的推動！全球健康日（Global Wellness Day）於每年6月第二個週六舉辦，從2012開始，全球就有150個國家在這天一起舉辦各種有益身心健康的活動。文華東方酒店集團也將於2021年6月12日呈獻一系列有關健康養生的直播活動，再度慶祝全球健康日。

▲東京文華東方酒店。 圖：文華東方酒店集團╱提供

文華東方酒店集團將利用集團旗下全球酒店社交平台Instagram，舉行長達24小時的「24小時健康養生」實時虛擬旅程，藉由多個來自不同酒店及精通不同領域的健康養生專家，攜手主持一串健體活動和體驗，同時在全球各酒店一起進行，有益於健康養生運動與知識建立，活動將於每小時在各大文華東方酒店的Instagram平台進行直播，透過主持各種健康活動，提升參加者的內在和外在力量。

▲阿布達比八星酋長皇宮飯店（Emirates Palace）。 圖：文華東方酒店集團╱提供

包括：

•東京文華東方酒店提供「靜心冥想活動」

•倫敦文華東方酒店提供「著名營養師主持的虛擬烹飪班」

•阿布達比文華東方酒店提供「墊上普拉提課程」

•吉隆坡文華東方酒店提供「PBI網球中心專業教練主理網球步法訓練」

•曼谷文華東方酒店提供「瑜伽教室」

•波斯頓文華東方酒店提供「姿勢調整療程」

文華東方酒店集團水療和養生總監Jeremy McCarthy表示，在這個充滿挑戰的時期，我們的身體和心理健康都比以往任何時刻更為重要，透過策劃2021年全球健康日的慶祝活動，為身處世界各地的粉絲們提供了各種加強身心、靜修和自我肯定的體驗。

McCarthy 將於24小時直播活動的開始及結尾，以「內在力量與外在力量」為題與參加者進行討論，並分享文華東方於疫症期間推出幫助粉絲煥發身心活力的活動，及其當中獲得之相關經驗。活動時間為2021年6月12日上午七點、英國夏令時間凌晨12點、美國東部時間下午7點起舉行，整個過程預計將長達24小時。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

(中時新聞網)