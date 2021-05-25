民進黨立委王定宇昨（24）日在臉書指出，發現PTT八卦版有帳號狂洗版，鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，他已經要求相關單位儘速查處，總統蔡英文也出面強調，「疾管家」很重要，別因被誤導而移除。不過其實這一切都是民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，一手自導自演；而他也在臉書坦承那是「自以為有趣的反串留言」。「宅神」朱學恒隨即到蔡英文PO文底下留言表示，「要不要起訴他啦！」並在自己臉書直呼「大家好會演喔！」

王定宇指控PTT有帳號洗版，進行影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為，總統蔡英文昨日也在臉書指出，最近網路上不僅謠傳「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」等假訊息，甚至有人鼓吹移除「疾管家」，這些都會影響台灣的防疫，請大家一定要注意，千萬別被誤導了。

不過卻有網友抓包，該PTT帳號持有者疑似是一位名叫林瑋豐的前記者，他的太太是民進黨社群中心政務副主任楊敏。昨晚林瑋豐也在臉書道歉，坦承以PTT帳號bj26bj，在個人臉書張貼PTT八卦板標題截圖，猜想並批評使用者政治傾向，自認反串留言，反諷惡搞意味十分明顯，不會被當作真實立場，但確實有多則內容不當，例如拿工人開玩笑，為此深感抱歉及後悔。他也說，一切言責自負，絕無任何被盜帳號情事，不需為此猜想或護航。

針對林瑋豐爭議，朱學恒除到蔡英文臉書留言外，也在個人臉書酸說，「大家好會演喔！」（圖／摘自朱學恒臉書）

事發後，朱學恒到蔡英文的PO文底下留言指出，「可是蔡主席，這移除疾管家的認知作戰是你們綠營的林瑋豐自導自演的捏，他還直接放話要求大家群聚跟陳時中指揮官下台耶，那要不要起訴他啦！」

朱學恆也在自己個人臉書諷刺表示，「主席主席，我家的貓又在打架了，可是他們跟我說有境外米老鼠入侵，我發現他們完全是自導自演，結果還有台南一個貴黨的胖民代講的跟真的一樣」，並詢問「主席主席是不是連你也不能分辨這是共產黨的認知作戰還是民進黨的認知作戰啊？大家好會演喔！」還笑稱自己又迷上了在主席臉書留言的熱情行動。

(中時新聞網)