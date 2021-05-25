法國網球公開賽會內賽5月30日登場，本周進行會外賽，雖然氣溫涼爽但有降雨，忽大忽小的雨勢影響了賽事進行，台灣好手莊吉生也不段推遲，最後在台北時間今天凌晨才上場，無奈4比6、2比6飲恨英國選手布洛迪（Liam Broady），女將梁恩碩則預計今天下午4點半迎戰會外賽女單第6種子、美國選手麥克奈莉（Catherine McNally）。

法網會外賽從5月24日開打，首日就受到雨勢干擾、數度暫停，從巴黎時間上午10點半開始比賽，場地卻從原本要安排4到6場賽事延誤到晚上，所幸大會已經加裝燈座照明，讓賽事得以在天色暗下仍能進行，也是一路打到半夜才結束所有賽程。

莊吉生目前世界排名第160，會外賽首戰選手布洛迪世界排名第145，是會外賽第28種子、左手持拍，整場比賽莊吉生只破了對手一次發球局，自己則有3個發球局不保，無奈結束法網之旅。

曾打進過溫布頓草地錦標賽男單8強的澳洲28歲男將湯米奇（Bernard Tomic），如今世界排名下滑到213，近4年在四大滿貫賽男單會內賽也只拿過2勝，法網只能從會外賽打拚，首場賽事先盛後衰以7比6（7比5）、6比7（1比7）、3比6不敵地主16歲小將菲爾斯（Arthur Fils）。

(中時 )