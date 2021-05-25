黃色防護衣太像輕便雨衣？新北已改藍色 防止誤會 12:032021/05/25 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾一早就在機動篩檢站外排隊，等候領取號碼牌。(郭吉銓攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對有醫師將該篩檢站醫護人員身上的黃色防潑水醫療防護衣誤認為輕便雨衣，特地改換上淺藍色醫療防護衣防止誤會。(郭吉銓攝) 民眾做好防護，一早就前往機動篩檢站領取號碼牌。(郭吉銓攝) 民眾一早就在機動篩檢站外排隊，等候領取號碼牌。(郭吉銓攝) 針對有醫師將該篩檢站醫護人員身上的黃色防潑水醫療防護衣誤認為輕便雨衣，特地改換上淺藍色醫療防護衣防止誤會。(郭吉銓攝) 民眾一早就前往機動篩檢站領取篩檢號碼牌。(郭吉銓攝) 新冠肺炎疫情持續延燒，新北市府啟動強化三級防疫警戒，25日在板橋區成立「熱區防疫中心」加強防疫並增設機動篩檢站，民眾一早就在機動篩檢站外排隊，等候領取號碼牌。(郭吉銓攝) 快篩站的醫護人員每完成一次快篩立即進行個人消毒與檢疫區消毒，遏止染疫發生。(郭吉銓攝) 快篩站的醫護人員每完成一次快篩立即進行個人消毒與檢疫區消毒，遏止染疫發生。(郭吉銓攝) 新冠肺炎疫情持續延燒，新北市府啟動強化三級防疫警戒，25日在板橋區成立「熱區防疫中心」加強防疫並增設機動篩檢站，民眾做好防護，一早就前往機動篩檢站領取篩檢號碼牌。針對昨日有醫師將該篩檢站醫護人員身上的黃色防潑水醫療防護衣誤認為輕便雨衣，今日醫護也換上淺藍色醫療防護衣防止誤會。 本土疫情狂爆！專家認「不樂觀」 降溫還需要6周觀察期 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） (中時 ) #篩檢站 #黃色 #輕便雨衣 #機動 #醫療防護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 清潔員消毒「包到只剩眼睛」中暑倒路邊 民眾淚崩超心疼 10:402021/05/18 社會 工商社論》評估疫情爆發的經濟與金融風險 04:102021/05/18 財經要聞 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 史話》劉良昇專欄／牛伯伯打游擊 09:422021/05/18 兩岸史話 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 醫人也醫心 救治雙管齊下 04:102021/05/18 話題觀察 生活熱門新聞 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 中市新增11例確診 足跡包括大雅第一公有市場、西屯路菜市場 - 生活 本土病例持續爆 侯友宜：隨時做好停班準備 - 生活 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 新北重症比例達15％ 侯友宜：疫情未趨緩就做停班考量 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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