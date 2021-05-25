針對有醫師將該篩檢站醫護人員身上的黃色防潑水醫療防護衣誤認為輕便雨衣，特地改換上淺藍色醫療防護衣防止誤會。(郭吉銓攝)

民眾做好防護，一早就前往機動篩檢站領取號碼牌。(郭吉銓攝)

民眾一早就在機動篩檢站外排隊，等候領取號碼牌。(郭吉銓攝)

針對有醫師將該篩檢站醫護人員身上的黃色防潑水醫療防護衣誤認為輕便雨衣，特地改換上淺藍色醫療防護衣防止誤會。(郭吉銓攝)

民眾一早就前往機動篩檢站領取篩檢號碼牌。(郭吉銓攝)

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市府啟動強化三級防疫警戒，25日在板橋區成立「熱區防疫中心」加強防疫並增設機動篩檢站，民眾一早就在機動篩檢站外排隊，等候領取號碼牌。(郭吉銓攝)

快篩站的醫護人員每完成一次快篩立即進行個人消毒與檢疫區消毒，遏止染疫發生。(郭吉銓攝)

快篩站的醫護人員每完成一次快篩立即進行個人消毒與檢疫區消毒，遏止染疫發生。(郭吉銓攝)

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市府啟動強化三級防疫警戒，25日在板橋區成立「熱區防疫中心」加強防疫並增設機動篩檢站，民眾做好防護，一早就前往機動篩檢站領取篩檢號碼牌。針對昨日有醫師將該篩檢站醫護人員身上的黃色防潑水醫療防護衣誤認為輕便雨衣，今日醫護也換上淺藍色醫療防護衣防止誤會。

(中時 )