上海證券交易所債券項目訊息平台顯示，大陸金融科技巨頭螞蟻集團旗下花唄、借唄兩個資產支持證券（ABS）項目狀態均顯示為「終止」，規模共人民幣（人民幣）180億元。同時還有三個總計260億元的ABS項目處於已受理狀態。

上述兩隻ABS分別是中信證券借唄五至十四期消費貸款資產支持專項計劃和天弘創新花唄第8-15期消費授信融資資產支持專項計劃，規模分別為100億元和80億元。

螞蟻旗下ABS項目上次獲批通過還是在去年的11月底，當時獲得通過的兩隻ABS是中信證券花唄一至十期授信付款資產支持專項計劃和國泰君安借唄第4-12期消費貸款資產支持專項計劃，規模均為100億元。

其另一隻ABS項目，財通資管花唄授信付款資產支持專項計劃的項目狀態仍為「已受理」，規模80億元。

在阿里巴巴今年4月10剛接到逾180億元的天價罰單後，中國金融監管部門隨即對螞蟻集團再次約談，主要是要求螞蟻對標整改方案深入有效整改。整改方案要求螞蟻糾正支付業務不正當競爭行為，斷開支付寶與花唄、借唄等其他金融產品的不當連接，主動壓降餘額寶餘額等。

(工商 )