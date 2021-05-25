國產建材實業(2504)南港廠開發案，25日獲北市府都更審議過關；國產指出，國產約可分回4.6萬建坪，將規劃為A、B兩重建區段，最快2021年下半年取得建照。

市場估，國產南港廠開發的潛在開發利益至少在200億元以上。

其中，A區段為國產集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4,000坪，樓高26層左右；B區段為回饋台北市政府的商辦大樓，樓高20層，國產集團負責興建完成後，可分回部分商辦樓層。

國產指出，已找來曾獲得普立茲克建築獎的英國福斯特聯合建築師事務所規劃設計，A、B兩棟智慧與綠建築商辦暨商場大樓，開發總樓地板面積約6萬餘坪，國產約可分回4.6萬坪，及約550個停車位。

市場估算，依目前南港區辦公商業大樓每坪行情約65萬～70萬元，每個停車位行情約200萬～250萬元，國產南港都更案總價值高達300億～350億元，扣除土地成本、建造成本等，潛在開發利益預估可達200億～230億元。

國產內部人員透露，南港都更案開發完成後，將會朝向租、售雙軌方式進行，預期可為集團貢獻長期營運績效。

(工商 )