前閣揆陳冲再對當沖降稅發聲。目前為新世代金融基金會董事長的前閣揆陳冲建議，倘若只對當沖降稅，證交稅制將有差別性、歧視性，因此他建議既然政府財政預算目標早已不是問題，不如索性全面降低證交稅，以兼顧政府所主張的減輕交易成本、鼓勵交易。

陳冲認為，不論長期持有者，有短中期待沽者，也有極短線進出者，所有的股市參與者對股市動能及穩定都有貢獻，若只對當沖的證券交易稅減半，等於鼓勵當沖而不是短中長期持有，有違租稅中立，且無法對其他提供穩定力量的中長期投資人自圓其說，因此，不如乾脆直接減半所有的證交稅，既公平又可再拉高股市成交量。

陳冲強調，「Day trade(當沖)及Speculation(投機)，都是資本市場的常態與必要元素之一」，因此他並不反對當沖，也不反對投機，只是對投資與投機不應有差別的待遇，2018年延長當沖降稅，是針對價量不振的權宜措施，就如同在ICU加護病房的急救，在病情改善後即可出院或轉入普通病房，而不應該成為常態。

陳冲進一步分析當前交易量指出，2018年不足千億的股市日交易量，今日已動輒五六千億以上，Daytrade占日交易量也超越3成，上週單週平均當沖比更達46.27%，成為耳熟能詳的市場工具，包括某券商單一分公司當日當沖成交量即達405億，顯然當沖提升股市動能的目的，早已功成，緊接著要顧慮的可能是價格扭曲及違約的風險管理，如今面對市場劇烈波動、動能呈現亂流、訊息錯亂、違約機會增加等現象，陳冲呼籲政府在決策前恐需思考市場永續的發展，萬勿只想稅費收入多寡、股市反應對政府的信心等非市場因素。

(工商 )