基隆市確診個案中有3案感染源不明，其中小姑娘小吃店女員工（案3835）的兒子、男友、男友兒子相繼確診，市長林右昌表示，個案不願確實交待足跡，同仁只好旁敲側擊，從她身邊友人得知，該名女子5月初確實在小姑娘工作，但之後被挖角另一間小吃店，整起案件還有諸多疑問，衛生局仍持續疫調中。

林右昌指出，案3835 為40多歲女性，在小姑娘小吃店工作，日前身體不適確診，因小吃店人口多且雜，員工會不特定在鄰近店家移動，類似萬華群聚案件，目前匡列女員工周邊同事約10多人，因個案感染源不明，市府特別成立專案追蹤，但女子在疫調時，皆不確實交代足跡。

林右昌說，衛生局從女員工的同事及老闆娘得知，個案5月初確實在小姑娘工作，但後來被挖角到另外一家小吃店，由於兩方說詞不一，目前同仁持續進行疫調，並呼籲有在小吃店工作員工，或前往消費民眾一定要主動向衛生單位聯繫，並進行篩檢，政府一定會進行保密動作，請大家放心。

此外，女員工確診後，病毒已傳給親人及密切接觸者等3人，包括其兒子案3686，為一名男高中生在八堵全家便利商店打工，日前身體不適採檢後呈陽性，另外則是女員工的男友（案4808）及男友的兒子（案4811），林右昌也公布這2名個案足跡。

案4808為40多歲男性，目前無業，5月9日晚上11點到11點半左右，曾經到過小姑娘的小吃店；5月10日至13日、18日傍晚6點到6點半，前往中山區復旦路4號的歹喝飲料店消費，並到過安樂區高北菁仔行、中山區廣東汕頭牛肉店。

案4811為20多歲男子，平時在台北某社區擔任救生員兼物管，目前匡列其家人、同事約20人，他5月9日、11日至15日曾前往仁愛區仁三路11號地下1樓的自由重量健身房運動，往後也到過姚家清魚湯、歹喝飲料店、祥師甕雞庄消費。

(中時 )