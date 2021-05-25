文山一警分局勤務指揮中心蕭姓巡佐，本月22日經通知核酸檢測陽性，分局獲報後，雖然第一時間已進行單位大消毒，並啟動同仁分流、異地辦公，但今天仍傳出勤指中心主任及工友採檢陽性，兩人目前居已遭隔離，目前全分局已有三位同仁確診，是除了萬華分局外，警界受災最嚴重的分局。

文山一分局日前表示，蕭姓巡佐21日因有感冒症狀，前往新北市永和區住家附近醫院就診，22日接獲衛生局通知，核酸檢測為陽性確定。分局與衛生局也要求與蕭姓巡佐有密集接觸者前往進行快篩檢測。

勤指中心主任在下屬確診隔天後就去進行快篩，一採陽性，經PCR檢測後確認又是陽性，目前已住進房疫旅館隔離。工友則是一採陰性，但是進行PCR檢測後卻呈現陽性，衛生局則要求進行居家隔離。

文山第一分局在蕭姓巡佐確診後，立即依規定，進行辦公室全面消毒，與蕭同單位的同仁，也陸續請假、進行自主健康管理等作為，未料仍有破洞。

警方並已調查勤指中心主任與工友近日足跡及密切接觸對象，接觸同仁全面休假停止上班，後續將依衛生機關指示及相關規定辦理，並啟動異地、分流及居家上班等機制，確保勤務運作及保護員警健康安全。

(中時新聞網)