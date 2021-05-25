台灣民意基金會今公布最新民調；五月疫情風暴中，六都市長誰表現較好；49.1％覺得新北市長侯友宜居冠；台灣民意基金會董事長游盈隆分析，不論哪一黨支持者，認為新北市長侯友宜表現較好的比例都最高，中性選民也有同樣的認知。

至於衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」整體表現，民調顯示，整體平均分數70.09，但認為及格的比例減少10個百分點，整體平均分數也降低8.24分。

六都市長防疫表示（複選：最多三位）；民調顯示49.1％覺得新北市長侯友宜表現較好，台北市長柯文哲31.4％居次，台中市長盧秀燕14％，高雄市長陳其邁10.6％，桃園市長鄭文燦8.2％，台南市長黃偉哲4％、10％覺得都很好、1.9％都不好、20.4％不知道。

游盈隆分析，從6都16縣市的角度看，每一個區域公民心目中，認為新北市長侯友宜表現較好的比例都最高，其次才是該市的市長；6都以外的16縣市合起來，侯友宜仍然是最多人肯定的六都市長，其次才是台北市長柯文哲。

從年齡層的角度看，除25到34歲公民，柯文哲獨占鰲頭，其他各年齡層公民，多數認為侯友宜表現較好；不論從教育程度、職業背景或省籍族群，侯友宜都是相對最多數民眾推崇的六都市長，柯文哲則緊追在後。

他說，很明顯地，5月疫情風暴中，在一般社會大眾眼中，雙北市長是防疫表現最亮麗的六都市長，相形之下，民進黨籍三位六都市長的表現並沒有獲得多少注意或肯定，有無奈「靠邊站」的現象。

至於「中央流行疫情指揮中心」整 體表現，60分為及格； 22.4％ 90 分以上、22.2％80-89分、14.5％ 61-79 分、18.3％ 60 分、18.9％60 分以下、3.6％不知道／拒答。

游盈隆說，5月疫情爆發後，台灣社會仍相當肯定陳時中所領軍的疫情指揮中心的表現；不過，與去年10月比較，整體平均分數也降低 8.24 分。與去年2月比較，整體平均分數降低 14.07 分。台灣人肯定的比例與強度隨著時間過去也有了明顯減少與減弱的趨勢。

本次調查訪問期間 2021 年 5 月 17-20 日，以全國為範圍的20歲以上成年人；全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1082人、抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 2.98 個百分點。

(中時 )