台中市警察局第六分局配合觀旅局加強宣導汽車旅館業者，確保落實相關防疫規定外，24日執行汽車旅館業防疫勤務時，查獲1起性交易，並查扣性交易所得3500元，全案依違反《社會秩序維護法》裁罰，防止人與人的連結，避免形成防疫破口。

全國進入三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，避免部分旅客或民眾因相關特定行業暫停營業後，轉至隱密性較高的汽車旅館群聚，造成防疫破口。

警察局第六分局市政派出所員警24日下午4時執行汽車旅館業防疫勤務時，在西屯區某汽車旅館內，當場查獲42歲蔡姓女子與57歲黃姓男客從事性交易，當場查扣性交易所得3500元，全案依違反《社會秩序維護法》裁罰。

警第六分局分局長吳耀南強調，該案雖然沒有違反《傳染病防治法》，但在疫情嚴峻的期間，警方持續加強取締不法，阻斷染疫風險，呼籲民眾遵守防疫規定，警方如發現民眾違反防疫規定於汽車旅館內群聚者，將依規定函請市府裁罰。

(中時 )