5/28解封難！柯文哲分析曝「停課應會延長」 侯友宜：雙北一定同步

根據教育部資料，統計至昨天下午5點30分，國內學生染疫人數為145人，比23日再增加27人，145名學生之中，10名為境外移入大專校院學生，70名為本土大專校院生，較前一天增加10名，另有22名高中生、17名國中生、24名國小生，還有12名幼兒園生。

外傳有學校老師收到訊息，可能會停課到6月底，為防堵端午群聚，由於柯文哲昨天已經明白表示停課確定會延長，記者致電教育局副局長陳素慧表示，今天府級會議就會宣布，但不清楚停課會延長到何時。

(中時 )