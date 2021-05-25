中華戰略學會研究員、前海軍中權艦艦長張競博士。（資料照）

近來美國相關人士對於台海情勢到底要採取「戰略清晰」或是「戰略模糊」策略，產生不少爭執。中華戰略學會研究員、前海軍中權艦艦長張競博士，對於此議題在《亞洲週刊》撰文，他從美軍的一些動作分析出美國目前對於台海的態度。

英國權威媒體《經濟學人》雜誌5月1日封面指出，台灣是「全世界最危險的地方」，前民進黨立委郭正亮曾在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》5月4日直播中表示，這篇文章其實是寫給美國看的，因為美國對於台海的態度，究竟是採取「戰略清晰」或是「戰略模糊」，到現在還舉棋不定，因此，《經濟學人》示警，美國愈晚決定，屆時要付出的代價就愈大。

學者張競在《亞洲週刊》5月24日第21期撰文分析指出，美國對台海衝突無實質準備，目前的戰略尚顯模糊，原因是從美國國家安全體系與軍事計劃的角度得出此一結論。

詳言之，美國若是採取「從容計劃作為」來發展應變計劃，其軍事組織體系必會事先責成相關戰區，分別擬定指揮官判斷、基本計劃、綱要計劃、及最後的具體作戰計劃。

而若是因應發生變局後再說，臨時急就章發展作戰計劃，擺明要臨時抱佛腳，實在就難以讓人相信政治承諾可信度。

張競也對比朝鮮半島情勢，美軍實際上有編號為OPLAN5027作戰計劃，並透過美韓年度軍事演習逐年驗證修訂。

張競強調，就目前可獲資訊觀察，美軍因應台海可能的衝突，「並未發展任何具體作戰計劃」，恐怕連紙上談兵都說不上。

張競最後質疑，當各界討論台海關係的「戰略清晰」與「戰略模糊」，是否亦透露出有遊說團體敦促美國表態？

(中時新聞網)