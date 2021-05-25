新冠疫情嚴峻，民眾搶打疫苗，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，最新到貨的41萬劑的AZ疫苗，最快將在27日配發各地，應可在28日起開始施打，以專責病房醫護人員優先接種。

陳宗彥補充，施打對象依照先前規畫的類別，首先優先以專責病房的醫護人員為主，其次是醫護人員、直接從事防疫工作人員，希望這批41萬劑AZ疫苗能妥善運用在執行防疫人員上，也請地方政府先妥善運行規畫。

至於金門、澎湖、馬祖盼民眾抵離島能快篩，陳宗彥說，上午有和三個離島的副縣長說明，請他們補強欲推動的措施計畫，指揮中心會儘速研議。媒體詢問，各地政府希望能自行採購疫苗，陳說，疫苗採購要符合相關程序，需依照標準進行。

媒體追問，企業欲自購快篩有哪些需要克服的地方，陳宗彥指出，快篩有偽陽與偽陰的狀況，這部分要仔細盤點；若企業要採取快篩，也要建立機制要建立；快篩若呈現陽性，後續如何作業都要有詳細規劃，這些都是指揮中心研議的部分。

國軍憲兵指揮部有士官快篩陽性，未來如何加強防疫？陳宗彥說，國軍徵詢指揮中心相關防疫措施後，要求各作戰區，依照營區規模、編制來建構防疫計畫，包含分倉分流，不過，國軍目前沒有提出購買快篩需求。

(中時 )