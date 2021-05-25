3年前桃園6歲男童遭到母親吳姓女子、繼父彭姓男子用實心棍子虐打致死，一審依對兒童傷害致死罪將彭男、吳女各判刑13年6月、13年，台灣高等法院考量他們犯後向員警表明因管教打男童，符合自首減刑要件，改判8年半及7年半，可訴。

彭男從2017年至2018年10月，以男童常偷竊、說謊為由，一開始每天，後期每周1至3次，以棍子毆打屁股。母親以1周2至3次的頻率，用竹棍毆打屁股、腳、身體多處。

2018年10月5日晚間，2人又因孩子吵鬧，痛打兒子，導致男童嘴唇發紫、呼吸緩慢，就醫時已經命危。急救後仍有重度缺血缺氧性腦病變、顱骨四肢骨折、全身多處陳舊性傷痕，最後因缺氧性腦病變併發肺炎、中樞神經及呼吸衰竭死亡。

桃園地方法院將彭男、吳女重判，但高院調查後發現，彭男撥打119叫救護車時雖不願具名，但已在報案電話中表示「我們打小朋友巴掌」，並使用自己名義申辦之門號報案，且2人在醫院向員警表明，因管教問題動手打被害兒童臉頰，致其抽搐而需送醫。

高院審酌2人犯後雖對案情有所答辯，但大致坦認長時間持續傷害兒童之事實，且於本院坦承犯罪，多次表達悔意，認其當初報警應非僅為自首減刑所為，而是知悉釀禍後，希望送醫猶未晚矣，符合自首規定予以減輕其刑。

高院表示，彭與吳犯罪情節嚴重，但2人案發當晚已叫救護車，儘速將被害兒童送醫，訴訟程序中多次表達悔意，考量吳女另有罹患腎臟病之幼子需要頻繁往返家裡、醫院，及彭男毆打兒童之次數、頻率，且兒童生父與社工對刑度無意見，改輕判8年6月及7年6月。

(中時 )