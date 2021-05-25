新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗在哪？彰化縣長王惠美25日一早親自前往彰化縣防疫指揮中心坐鎮，參加原本只需由各縣市副首長出席的中央全國防疫視訊會議連線；由於彰化縣疫情嚴峻，王惠美透過視訊向中央爭取彰化縣疫苗的分配數，也盼中央盡速開放讓中小企業能和訪採購疫苗，保住彰化縣許多上市上櫃隱形冠軍的員工健康。

心繫疫情的王惠美，是今天上午唯一參加視訊會議的地方首長。全國視訊會議由中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥主持，中央各部會均與會，王惠美透過視訊發言，向中央表達針對新冠疫苗的兩點訴求，希望能有助於緩解彰化縣的疫情。

王惠美表示，第二批41萬劑的AZ疫苗已抵台，中央預定27日起配發，她要求疫苗能有一定配額給彰化縣使用；她也強烈建議中央，應該針對疫情輕重，來做為發放疫苗的分配依據，彰化縣這波屬於重度熱區，希望中央能重視彰化縣，給予彰化多一些疫苗的分配數。

此外，彰化縣是中小企業的原鄉，許多上市上櫃公司，與隱形冠軍企業都在彰化縣，這些企業的經營者，對於自家企業員工的健康一直十分關心，不斷地向她、向縣府局處反映，是否能夠自行經由合法管道購買疫苗使用，她呼籲中央能盡速開放，讓中小企業都能有管道合法採購疫苗，公私協力、藉由民間的力量，一起來對抗病毒。

(中時 )