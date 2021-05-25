台聚(1304)法說報喜，長線看好EVA需求持續強勁，大陸太陽能膠膜業者因前4月進度落後，太陽能裝機需求有機會在下半年後來居上，加上古雷後續也將陸續貢獻營運動能，台聚(1304)長線不淡，今攻上漲停鎖住，帶動亞聚(1308)、華夏(1305)同步攻上漲停鎖住，台達化(1309)也大漲逾5%，台聚家族躍升塑化股多頭指標。

大陸今年前4月太陽能僅裝機7~10GW，而市場預估2021年全球裝機量將達158GW、年增14%，加上還有美國基建對綠能的投資，故整體市場未來五年可能有30%的複合式成長，太陽能膠膜業者期待太陽能裝機需求在下半年後來居上，故在5~6月便積極增加EVA採購量、回補庫存，儘管揚子石化、延長中煤榆林皆已在5月產出EVA合格品，但尚未穩定量產，目前EVA製造商及貿易商庫存皆處低水準，且利潤微薄的拖鞋業者自去年第第四季起便持續轉嫁EVA成本，運動鞋底業者陸續已在第二季的季報價中轉嫁EVA成本，台聚預估6月EVA價格將大致維持5月水準，整體來說，EVA需求持續強勁。

古雷石化進度上，PP工廠已於第二季投產、SM預計第三季投產，主要係配合漳州奇美ABS工廠投產時間，還有輕油裂解廠預計第四季投產，EVA則預計第二季、第三季投產，主要是因高壓釜設備交付進度延誤，法人預估，目前預估古雷石化2022年稅後淨利22億元，貢獻台聚每股獲利約0.44元，約當單噸烯烴及芳香烴可創造一貫化利潤每噸50美元，ROE達5.5%。

台聚第一季營收161.94億元、年增加42.6%，稅後純益約12.4億元，較去年年大增4.7倍，每股獲利1.16元，單季毛利率為28%，相較去年同期大幅增長12個百分點。

華夏展望第二季，認為大陸今年PVC大約維持八成以上之開工率，第一季產量較去年同期增約15%，依據大陸海關資料第一季外銷量約50萬噸，較去年同期激增超過兩倍，加上內貿交易順暢，預估境內整體PVC庫存不高，短期無去化壓力，且去年下半年以來由於後疫情需求爆發，亞洲主要PVC廠家多持續擴大銷售量，以致目前多數廠家之PVC庫存處低水位，5月起台、日、韓及東南亞多家PVC及上游原料生產廠商已排定密集歲修，預期第二季之VCM及PVC供應情況仍然偏緊。

(時報資訊)