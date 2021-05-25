今年記憶體市況邁入多頭行情，記憶體模組廠威剛(3260)、十銓(4967)等首季均交出亮麗的成績；第二季DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價看漲仍有利業者營運，記憶體模組廠今隨台股大漲，威剛盤中奔漲停，反攻百元大關。

第一季受惠DRAM價格上漲，記憶體模組廠營運表現佳，威剛2021年第一季每股淨利達2.94元，創近14季以來新高。十銓第一季EPS達2.16元。創見(2451)第一季EPS 1.3元。宇瞻(8271)第一季EPS 1.23元。

受惠提早備料DRAM低價庫存的優勢，以及固態硬碟(SSD)出貨暢旺，威剛2021年第一季每股淨利達2.94元，創近14季以來新高。公司看好DRAM及NAND Flash合約價都將逐季上揚至第三季，有利第二季營運續揚。

展望市況，威剛預期第二季、第三季PC、伺服器、手機三大領域需求持續熱絡，加上車用電子應用升溫，DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價都將逐季上揚。

十銓總經理陳慶文日前表示，預期第二季DRAM現貨價再漲10~15%，公司的低價庫存效應持續，毛利率可望持穩於第一季的水準。今年全年營收目標92億元；此數字將再創新高，相較去年的75億元成長約達22.6%。

十銓看好記憶體產業向上，不擔心缺貨，目前庫存達31億元，有助獲利持續向上成長。

十銓今年展望樂觀，公司營收力拚90億元之上，達92億元，相較去年的75億元成長約達22.6%，也再創新高。另針對目前新的奇亞幣挖礦熱潮，公司表示礦工因應挖礦之最大效能，帶動SSD及DRAM需求。

創見去年度大方配股利，以盈餘配發現金股利每股配發2.55元並以資本公積發放現金0.5元，每股共發現金3.05元，預定7月5日除息。

(時報資訊)