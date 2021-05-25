《商情》周二玉米電子盤開高後震盪走跌 12:172021/05/25 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二穀物電子盤漲跌互見，其中玉米期貨開高後振盪走跌，雖受中國的強勁需求支撐，而擺脫連兩日收黑的態勢，但市場仍擔憂美國主要產區好天氣的預測壓低價格，大豆連續六日上漲，小麥則從周一觸及的一個月低點回升。 周二5/25)截至台北時間11:25，最活躍的玉米期貨跌0.04%，至657美分，盤中高點661.75美分，最低656美分；最活躍的大豆期貨漲0.89%，至1536.25美分；最活躍的小麥期貨漲0.49%，至665.5美分。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 (時報資訊) #活躍 #電子盤 #玉米期貨 #小麥 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 10:012021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 《商情》現貨走強支撐 大豆和玉米收揚 10:182021/05/18 財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ 12:342021/05/18 財經 財經熱門新聞 台灣3大利空炸了 老舊基礎建設恐拖垮晶片業 - 財經 減少接觸 金管會同意視訊取代保險業現行「親晤親簽」制度 - 財經 - 旺報 兩岸紅會或可代打 拐彎突破藩籬 - 產業財經 - 旺報 超爽！花39元買零食中大獎 小七誕生千萬富翁 - 財經 本土確診人數連日破百… 機車買氣崩 大廠停工一周 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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