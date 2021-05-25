周二穀物電子盤漲跌互見，其中玉米期貨開高後振盪走跌，雖受中國的強勁需求支撐，而擺脫連兩日收黑的態勢，但市場仍擔憂美國主要產區好天氣的預測壓低價格，大豆連續六日上漲，小麥則從周一觸及的一個月低點回升。

周二5/25)截至台北時間11:25，最活躍的玉米期貨跌0.04%，至657美分，盤中高點661.75美分，最低656美分；最活躍的大豆期貨漲0.89%，至1536.25美分；最活躍的小麥期貨漲0.49%，至665.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)