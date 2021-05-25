裕隆集團中華(2204)、裕日車(2227)第一季獲利表現可圈可點，展望第二季受到台灣本土疫情突然升高恐衝擊銷售成績，但大陸車市今年回復生機，有助於支撐第二季營運，今年營運也預計仍可比去年成長。

中華車第一季毛利率18.94%，季增9.3個百分點、年增1.18個百分點，稅後淨利12.84億元，季增58.13%、年增1.1倍，EPS 2.35元。

裕日車第一季毛利率11.29%，季減0.9個百分點、年減3.09個百分點，稅後淨利8.09億元，季減7成、但年增3.52倍，EPS 2.7元。

因去年同期來自中國大陸的轉投資貢獻變少，基期較低，集團成員第一季獲利表現較去年同期顯著攀升。展望第二季，法人表示，今年台灣車市預期將略降溫，加上短期台灣疫情急速增溫，恐拖累裕日車及中華等旗下的汽車品牌Nissan、CMC等銷量。

不過，受惠中國大陸今年以來車市規模持續保持成長，中華車的中國轉投資廠如福建奔馳等獲利可望持續穩健，裕日車在中國轉投資的廣州風神、風神襄陽等業績也持續看旺，有助第二季獲利仍保持一定的良好水準。

裕隆集團三家車廠今年第一季均交出亮麗的成績單。裕隆(2201)、中華汽車、裕日車預計於本周三（26日）舉行法說會。

受惠大陸轉投資事業獲利貢獻及減資效益，裕隆集團上市公司第一季均繳出不錯的獲利成績，其中，裕隆第一季稅後淨利13.58億元、年增5.9倍，EPS為1.39元；中華車稅後淨利12.84億元、年增1.1倍，EPS達2.35元；裕日車稅後淨利8.09億元、年增3.6倍，EPS達2.7元。

裕隆集團2019年底全面整頓財務，一口氣認虧244億元，大幅減輕財務負擔，經過一年的休整後，去年開始逐步恢復元氣，今年首季營運表現佳。不過裕隆集團今年面臨新的挑戰，包括國內車市競爭，集團各品牌缺乏重量級新車產品支援；以及本土疫情升溫，短期台灣車市受疫情衝擊，裕隆集團第二季與下半年的獲利重擔，預計將落在大陸的轉投資事業成長動能。

(時報資訊)