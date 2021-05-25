國內疫情升溫致使2021年上市櫃股東會首度延後召開，不過，鴻海(2317)集團旗下夏普可購樂平台仍以「魔幻MAGIC」主題如期舉行股東購物節，並首度集結集團旗下8家子公司，合計約140萬名股東均可適用，且活動結束後將捐出總營收1％予公益團體。

去年成立的夏普可購樂承接原鴻海富連網營運，定位為照顧各大企業員工及股東福利的選品購物電商平台。雖然近期疫情升溫，使股東會首度延後至7月召開，考量線上網購需求因此大增，可購樂決定如期舉辦一年一度的股東購物節活動。

可購樂表示，今年股東購物節主題為「魔幻MAGIC」，且參與的上市櫃公司一舉增至8家，包括鴻海、鴻準(2354)、乙盛-KY(5243)、廣宇(2328)、正崴(2392)、森崴能源(6806)、永崴投控(3712)、樺漢(6414)的股東，至6月23日於活動業完成股東報到流程，即可享有三重好康。

可購樂指出，此次股東購物節將持續至8月底、時間長達3個月，優惠商品超過千件、品項相當多元。而身為台灣夏普全資子公司，夏普年度商品亦精銳盡出，祭出新品88折、精選商品7折區、破盤商品59折等優惠。

同時，疫情致使許多弱勢團體較平時更需要幫助。可購樂表示，今年股東購物節在鴻海集團支持下，即日起鴻海股東在可購樂平台上購物，於股東購物節結束後，鴻海集團將把總營收的1％捐予公益團體，邀請所有股東一同共襄勝舉做愛心。

(時報資訊)