伊雲谷(6689)深化在雲端市場的布局，取得微軟授權解決方案合作夥伴LSP（Licensing Solution Partner）資格，將提供企業客戶更全面的數位轉型服務。伊雲谷組建獨立的微軟服務團隊，強化伊雲谷在PaaS、SaaS服務的板塊，並結合伊雲谷雲端AI、大數據、機器學習等加值服務，以雲端科技為企業賦能，帶動創新能量。

伊雲谷創辦人兼執行長蔡佳宏表示，到了後疫情時代，觀察到企業客戶迫切的轉型需求，及雲端市場的無限潛能。因此，伊雲谷與微軟開展合作，決心提供企業客戶全方位的雲端服務。微軟不僅擁有眾多的企業級解決方案，去年底更加碼投資台灣，建立資料中心，相信此次合作將加速伊雲谷在服務企業客戶數位轉型的進程，協助企業創造全新的價值。

雲端產業的潛能也造就伊雲谷於疫情的動盪情勢下仍維持高成長的目標，2020年伊雲谷雲端事業部的合併營收達39億元，年增56％。國際數據公司IDC 2021年亞太區雲端預測報告中顯示，疫情期間，雲端產業的優勢更為突出，有更多的企業採用雲端解決方案與服務以達成遠端協作與支援創新計畫。

伊雲谷於2014年起跨入雲端服務，2019年起便陸續與各國際軟體龍頭合作，深化雲端服務範疇，提供更多元的服務及產品組合，發揮綜效，並結合市場脈動與產業洞察，協助更多台灣企業善用雲端解決方案優勢，共創未來營運嶄新藍圖。此外，伊雲谷亦持續拓展海外據點，版圖亦遍及台灣、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等亞太地區及美國；並預計於今年打入越南市場。

針對未來的發展規畫，伊雲谷雲端事業部總經理林儀指出，伊雲谷擁有龐大且資深的雲端顧問團隊，具備服務包含製造業、零售業、金融、媒體、製藥業等不同行業別的豐富經驗。伊雲谷持續拓展雲端事業部，成為微軟授權解決方案合作夥伴，將打造獨立的專業微軟團隊，並結合伊雲谷雲端AI、大數據、機器學習等加值服務，提供多雲解決方案，強化伊雲谷在PaaS、SaaS服務的板塊。微軟授權內容包含Microsoft systems、applications以及Azure，這些微軟的多元產品布局將會是伊雲谷成長的新成長動能。

(時報資訊)