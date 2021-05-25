民進黨近日一再指控大陸對台灣發動認知作戰，但被PTT網友抓包，其實是民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐在「自導自演」；而林昨晚間也在臉書自稱是在「反串留言」並道歉。對此，綠委許智傑今緩頰稱，年輕人已認錯，知錯能改善莫大焉，應該要給年輕人一個機會，批踢踢網友為此驚呆表示，果然有黨證無敵。

對於自己在PTT反串留言和自導自演，林瑋豐昨（24日）在臉書道歉，直言自己反諷惡搞意味十分明顯，不會被當作真實立場，但確實有多則內容不當，例如：拿工人開玩笑，他深感抱歉及後悔，一切言責自負，絕無任何被盜帳號情事，不需為此猜想或護航；他更表示，「疾管家」在防疫中是極為重要的正式管道，卻在網路上遭到質疑，甚至鼓吹刪除，他因此心急並發表評論，對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是他的錯誤，也在此道歉。

對此，綜合媒體今（25日）報導，許智傑表示，林瑋豐既已道歉，也會暫停PTT和臉書的發文，他認為，知錯能改、善莫大焉，也要給年輕人一個機會。

針對許智傑的回應，批踢踢網友怒轟，「你們有給其他人機會嗎」、「自己人給機會沒問題的」、「有黨證的年輕人可以被原諒，果然綠色就是原諒的顔色」、「有黨證真的無敵，這種行為也能護，都成年多久還無法為自己行為負責」、「雙標黨就是噁爛」、「顏色對了什麼都對，不是不能作，是我能作你不能作」、「這恥力真的不容易」。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

(中時新聞網)