公鹿不愧是東區頂級強權，今天面對來犯的邁阿密大軍，首節就打出46比20的狂暴攻勢，上半場打完領先27分，讓賽事提前進入垃圾時間，最終以132比98大贏34分，季後賽首輪取得2比0領先局面。

公鹿首節就飆進10顆三分球，一度領先多達28分，打得熱火幾乎潰不成軍。公鹿上半場攻下78分、投進15顆三分球，雙創隊史紀錄。上半場15顆三分球，名列NBA季後賽史上第二，半場78分則是NBA季後賽史上第四。

熱火首節最多落後28分，平了NBA季後賽過去25年紀錄，勇士曾在2017年季後賽面對拓荒者首節領先28分。熱火首節落後26分則是平了NBA紀錄。

下半場公鹿放緩進攻節奏，但熱火依舊無力追趕上來，甚至還將落後分數擴大至30分以上，可見得早已放棄這場比賽。

「字母哥」阿提托康波仍是公鹿的頭號大將，全場31分、13籃板、6助攻、3抄截，米德頓17分，福比斯25分，康諾頓15分，哈勒戴與波提斯各11分。

(中時 )