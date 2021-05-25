新北市議員張志豪今（25日）表示，接獲公務員陳情，市府地政局未啟動居家辦公，導致公務員深陷染疫風險，提醒市府勿淪為防疫破口。對此，地政局回應，目前並未居家辦公而是採分層分流上班、外勤作業則暫緩，會視疫情滾動式檢討。

行政院人事行政總處人事長施能傑22日於指揮中心例行記者會上宣布，配合指揮中心鼓勵減少人員移動的作法，請雙北市各中央機關（構）在維持核心業務前提下，將居家辦公人數提升到50％為原則。

張志豪則表示，行政院人事行政總處早就宣布，針對公務員上班的部分，提高為50％輪流分流上班，希望減少人潮的移動，讓居家辦公的比例提高。他認為，與疫情較無直接關聯的局處，更應盡速居家辦公、降低風險。地政局未啟動分流上班，恐導致公務員深陷染疫風險。

張志豪說，別讓市府成為防疫破口。相信以新北市公務員的素質能力，就算輪流居家辦公，也不會影響市政推動的效能，盼市府確實做好分流上班的防疫措施。

地政局表示，目前並未居家辦公改採分層分流上班，為避免嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴大，致影響公務運作，依新北市政府2020年3月6日訂定的「新北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦公人力及場所應變計畫」，作為辦理相關防疫措施之準則，並視疫情狀況隨時滾動調整。

各機關得視疫情及實際需要實施分組分區辦公或居家辦公，於分組分區辦公部分，由各機關視業務性質，並檢視可運用廳舍空間，以避免不同組別員工交互接觸為原則妥適安排。

地政局表示， 5月17日起實施以科（室）同仁分二組的分樓層辦公，且相關外勤業務，如：市有地外業巡查、會勘、塭仔圳一區及二區輔遷作業及蘆北蘆南農業區區段徵收開發案查估作業均暫停或延期至疫情趨緩後辦理。

地籍圖重測業務部份，已排定調查或協助指界者，依排定時間持續辦理，現場做好人員分流，並加強防疫措施，後續地籍調查及協助指界通知作業則先暫停。另為減少通勤相互感染風險，亦配合實施擴大彈性上下班措施，未來也將視疫情發展狀況隨時滾動調整。

(中時 )