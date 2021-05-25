【旅遊經 編輯部報導】想用感受不一樣的「義」國風情嗎？義大利文SalumiAmo是由Salumi（醃肉）跟Amo（熱愛）兩個字組成的，對義大利人來說，一盤美味的醃肉搭配麵包與美酒，即是一場和家人與親朋好友的歡樂相聚。為了在台推廣義大利醃肉，義大利經濟貿易文化推廣辦事處台北貿易組（ITA）將於明後(26、27)日舉辦義大利醃肉火腿產品推廣會SalumiAmo 2021，以線上B2B商務媒合會介紹產品並線上媒合買家，15家義大利肉品製造商將共襄盛舉，透過線上媒合互動，將義大利醃肉火腿產品推廣給台灣消費大眾。

經典美食義大利醃肉火腿能賦予料理豐富風味義大利經濟貿易文化辦事處即義大利對外貿易委員會，為一政府機構，藉由遵循義大利外交暨國際合作部的政策施行，致力於促進義大利公司國際化。義大利經濟貿易文化推廣辦事處台北貿易組主任夸特洛奇（Paolo Quattrocchi）表示，2018年義大利醃豬肉火腿產品開放進口台灣以來，口碑與品質和美味逐漸受到台灣消費者的喜愛，我們十分看好台灣市場的消費潛力，也希望持續在台推廣Made in Italy優質肉品給更多的台灣民眾。

義式食物風靡全球多年，包括大家熟知的義大利麵、披薩外，義大利的醃肉火腿同樣是義式餐點精華與象徵，無論是傳統或是創新料理，多種類的肉品都能賦予料理精彩風味，更象徵義大利人的引以為傲的美食文化底蘊。義大利醃肉的種類多樣豐富，除了較為人所知的臘腸（Salame）之外，還有長時間熟成的生火腿（Prosciutto crudo）、短時間熟成的熟火腿（Prosciutto cotto）等等，醃肉多採生食方式，才能保留醃肉的香氣與口感。

因應台灣疫情狀況，B2B媒合會改為線上舉行，在防疫優先的情況下，透過線上方式與台灣業者進行深度交流互動，傳遞每種醃肉火腿的特色與傳統意義。夸特洛奇主任更表示，義大利作為最重視健康的國家，所有食材除了堅持原物料成分和製作過程的嚴謹把關，未來也計畫針對台灣地區即將圓廚師夢想的餐飲學校學生們，提供義籍大師講座課程，以及與在地超商的合作推廣計畫，以期透過不同的銷售通路和管道，將義大利引以為傲的飲食文化與生活美學，分享給台灣專業餐廚、進口業者與廣大的消費族群。

(中時新聞網)