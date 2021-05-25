台灣民意基金會今公布最新民調：就政黨的支持度，23.2％民進黨，21.2％國民黨；上個月相比，民進黨支持者驟減10.1 個百分點，國民黨支持者增加1.2 個百分點，僅贏國民黨2％。

至於之前爆出的民進黨黑道入黨事件，5成8覺得民進黨黑道黨公職風波對黨形象有相當大的傷害，2成7不以為然；其中民進黨自己家有5成3認為對民進黨形象構成相當嚴重傷害。

民調顯示，在各政黨中的支持度，23.2％民進黨，21.2％國民黨，8.5％民眾黨，3％時代力量，1.9％台灣基進，0.9％其他政黨合計，37.9％沒特別支持哪一個政黨，3.5％不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，小黨包括時代力量、台灣基進等都有支持者明顯萎縮現象，中性選民則暴增3成8。民眾黨支持者維持在8.5％，無明顯增減；時代力量減少1.4 個百分點，台灣基進減少1.5 個百分點。中性選民大幅增加9.2 個百分點。

游盈隆分析，民進黨支持者減少三成，是極不尋常的現象；國民黨略有斬獲，但幅度很小，不足掛齒；其他小黨在五月疫情風暴下已被徹底邊緣化。

他認為，觀察台灣人對民進黨從2016 年到現在的支持傾向，民進黨現在的支持度正是過去五年來最低、最黯淡的時候，是令人驚訝或觸目驚心的，上一次民進黨支持度跌到谷底2成3是2018 年6 月，一直到2018 年底，民進黨支持度從未超過2成5，2018 九合一地方選舉歷史性挫敗就是那個時候發生的。

他說，中性選民3成8已經創下五年來第三高的紀錄，直追2017年12 月41.3％的最高紀錄。中性選民（獨立選民）規模遠超過兩大黨支持者，這是一種「選民解組」（partisan de-alignment）跡象，顯示眾多選民對主要政黨失望，這是兩大黨的危機，同時也顯示既有小黨無力爭取這些獨立選民的青睞。

至於國民黨，他說，自2020 年2 月國民黨支持者嚴重萎縮到12.5％開始到現在，雖然提昇約9 個百分點，但2成1的規模畢竟還很虛弱，不足以做為東山再起的依靠，這無疑是國民黨最大的隱憂。

民進黨台北市黨部爆出黑道事件：28.5％傷害非常大，29.4％傷害還算大，20.4％傷害不太大，6.8％一點也沒影響，14.7％沒意見、不知道、拒答。

他分析，民進黨支持者中，5成3認為染黑風波對民進黨形象構成相當嚴重傷害，3成9持保留態度；年齡層以20到24 歲，7成3認為大傷、25到34 歲，6成3認為大傷；初中／國中及以上教育程度者中，則皆有6成以上人認為這對民進黨形象有相當大傷害。

職業背景看，除家庭主婦，都有過半數人認為民進黨染黑事件對黨形象構成嚴重傷害，其中尤其以高階白領人員、軍公教人員、勞工、農民、學生、無業／待業者反應較為強烈。

(中時 )