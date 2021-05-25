大陸界面新聞網25日報導，大陸多地出現極端天氣。5月11日以來，南方發生多次強降雨過程。湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西等9省（區、市）有79條河流發生超警洪水，最大超警幅度0.01米至3.59米，重慶甲高河發生超保洪水。大陸水利部水旱災害防禦司技術資訊處處長王為24日受訪指出，今年汛情屬於正常年分範圍，並不排除後期汛情發展的可能，「但我們已做好了科學應對的準備」。

大陸水利部監測顯示，79條河流中，長江流域烏江水系、三峽區間、洞庭湖水系及鄱陽湖水系共有34條河流發生超警洪水，最大超警幅度0.02米至3.32米，洞庭湖水系湘江全線超警。24日12時，鄱陽湖水系昌江、樂安省、信江、修河等河流下游水位仍超警0.05米至1.65米；長江中下游幹流及兩湖水位較常年同期偏高2.15米至4.62米，低於警戒水位1.41米至2.76米。

據預測，26日至27日，江淮、江南、華南北部及貴州、湖北等地將有較強降雨過程，以中到大雨為主，局部將有暴雨；預計受前期洪水匯入及降雨影響，未來一周，長江中下游幹流及兩湖水位將進一步抬升，其中鄱陽湖星子站水位可能超警。

此外，6月至8月，南北方均有多雨區，以北方多雨區為主；黃河中游、海河部分水系、松花江可能發生較大洪水，珠江、太湖、遼河可能發生超警洪水，長江、淮河可能發生區域性暴雨洪水；西南東北部、江南西北部、江漢地區、新疆東北部等可能發生夏旱。

王為說，今年以來，水利部加快完善防洪抗旱減災工程體系，指導各流域、各地全面排查各類防洪工程設施的度汛隱患和防汛工作中存在的薄弱環節，確保汛前消除隱患，並督促各地及時修復去年水毀水利工程設施，恢復防洪抗旱功能，修復完成率已達94.4％。

下一步，他表示，水利部將加強與氣象部門的聯合會商，密切監視雨情水情發展變化，強化監測預報預警，並統籌流域與區域、上下游、幹支流，依法科學精細實施水工程防洪抗旱調度，強化水庫群、水閘、分洪河道、蓄滯洪區等水工程的聯合調度，有效攔洪削峰錯峰，充分發揮防洪抗旱減災效益。還將抓好山洪災害防禦、水庫安全度汛和工程巡查搶護，保障防洪安全。

王為提醒，針對長江流域的汛情，有關地區和部門要重點關注近期降雨帶來的江河水位上漲，以及局地強降雨可能引發的山洪災害和中小河流洪水，及時發布預警資訊，做好防範和應對。

(中時 )