王男未戴口罩在中市大里區成功路上行走，成功派出所用員警提供口罩給他戴，並做防疫宣導。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

王男乖乖戴上員警給的口罩，不料員警離去後，他就把口罩摘下丟掉，又遭檢舉，員警到場直接開單，罰3000元至1萬5000元。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區成功路日前晚間，民眾發現一位25歲的王姓年輕人，沒戴口罩在路上閒晃，台中市警局霧峰分局成功派出所獲報後前往勸導，並拿了一個口罩給他戴，王男接手馬上戴，員警也就沒有開單，不料一小時後，警方又接獲有人未戴口罩，員警到場一看竟又是王男，二話不說，馬上開單移送衛生局重罰3,000元至1萬5,000元罰鍰。

近期新冠肺炎疫情升溫，進入三級警戒，民眾外出需全程配戴口罩，尤其台中熱點在大里及霧峰地區，但仍有民眾無視疫情第三級警戒之相關規範，外出未全程佩戴口罩，恐成為防疫破口。

霧峰分局成功派出所，日前晚間過9點，接獲民眾報案稱，大里區成功路上有一個男的沒戴口罩，員警到場後，先勸導他要戴口罩，還提供一個口罩給該他戴，男子拿到口罩後，馬上乖乖戴起來，員警見他態度良好，就沒開單，宣導戴口罩對防疫的重要性，及相關罰鍰後，就離開了。

不料1個小時後，員警又接獲報案稱鄰近地點有名男子未戴口罩，員警到場後發現竟又是該名王姓男子，原來他只是敷衍一下員警的勸導，等警察離去，就把口罩摘下丟掉，男子給臉不要臉，員警不再通融，依傳染病防治法，開立通知單並移送衛生局重罰3000元至1萬5000元罰鍰。

霧峰分局長陳家銘表示，防疫視同作戰，警方會積極貫徹中央防疫政策，發現有未戴口罩者，會主動勸導改善，如不聽勸導者即蒐證移請主管機關裁罰，最重將開罰1萬5,000元，值此疫情延燒之際，民眾千萬不要掉以輕心或心存僥倖以身試法，大家齊心團結抗疫，以免害人又害己。

(中時 )