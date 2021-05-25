因應目前國內COVID-19疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心自110年5月19至28日提升全國疫情警戒至第三級，以防範發生大規模社區傳播。勞動部勞動力發展署（以下簡稱發展署）配合落實防疫，自5月15至28日發展署所屬各分署與民間訓練單位合作辦理的產業人才投資方案訓練課程，一律採線上遠距上課或延期上課，以保障參訓學員安全，避免病毒傳播。

發展署表示，各分署已通知訓練單位配合防疫調整授課，至於採線上遠距授課或延課方式，也已請訓練單位先通知訓練課程所在地的分署，並由訓練單位個別通知參訓學員有關線上遠距授課方式、延課期間及復課事宜，以保障參訓學員學習權益。截至5月20日止，已有711班在訓課程採視訊上課或延期辦理。

發展署提醒參訓學員，留意訓練單位所通知的課程變動相關訊息，如有相關問題，也請直接向訓練單位洽詢。同時也提醒學員，因疫情發展尚未趨緩，參訓學員於報名前請先綜合評估疫情發展及個人時間安排，再行報名。發展署強調，產投方案訓練課程辦理也將依中央流行疫情指揮中心公布的最新防疫規定隨時調整，請訓練單位及參訓學員詳加注意。

(工商 )