本土病例大爆發，每天暴增上百例確診，各縣市政府管控加嚴，位在內湖的台北花市傳出2位零批業者從業人員確診，花卉公司證實為搬貨員與幫工，接觸客戶機會大，呼籲民眾若在5月18日後到內湖花卉市場者，需落實自我健康，有相關症狀儘速做篩檢。

台北花卉公司副董事長呂瀅瀅表示，內湖花卉市場有一批發商共2名員工確診，其中是搬貨員，他在上周確診，他工作職務會拉花送到各個攤位，相當於會在整個花市場到處跑，有時候也會去送貨，這是比較令人擔心。

呂瀅瀅指出，另一確診者為攤商幫工，負責整理花卉給客戶，恐怕也會跟客戶接觸，目前除了做好基本防疫與消毒外，已在跟市場處討論，是否要請國軍消毒後休市ㄧ周，也在等農糧署裁決。

據了解，該名搬貨員因身體有狀況，從18日就沒到市場，而另一員工則是在昨天發燒後確診，內湖花卉公司是在昨天才收到2起確診資訊，呼籲民眾在5月18日後到內湖花卉市場的，落實自我健康政策，有相關症狀儘速做篩檢。

內湖花市指出，市場於24日上午與下午，分別接獲2市場零批業者從業人員確診資訊，研議將增加休市日，全面加強市場消毒外，也將落實員工居家上班，目前仍待農糧署核准裁決。

花店業者表示，因應疫情已經暫停營業1周，很多花也沒人買，只好丟掉或免費贈送，停業期間只能透過直播辦插花教學活動，完全零收入，希望疫情快快過去。

(中時 )