大陸甘肅馬拉松百公里越野賽造成21人罹難，大陸國家體育總局23日晚緊急召開「全國體育系統加強賽事安全管理工作會議」，進一步壓實體育系統的賽事安全管理工作，完善體育領域安全風險防控制度和舉措。據陸媒報導，大陸23日、24日已有多項戶外運動賽事宣布延期。

23日上午，原定於中午12點開始的浙江莫干山越野賽女子10公里項目被緊急取消，據悉，這次的女子10公里項目是今年首開的新項目。據賽事客服解釋，主要因下雨道路泥濘，有選手退賽，故決定取消。客服表示，山上仍有已開跑的選手，工作人員在打卡點進行勸退。

24日下午，中國登山協會就延期舉辦第四屆「一帶一路中國四明山百公里山地戶外運動挑戰賽暨2021CHINA100山地越野系列賽」，主辦單位發布通知表示，為了進一步完善賽事安全管理工作和安全風險防控制度，認真貫徹落實國家體育總局23日召開的《全國體育系統加強賽事安全管理工作會議》精神，經中國登山協會、寧波市體育局、餘姚市人民政府商定，原定於29日至30日在浙江省餘姚市舉行的賽事，具體舉辦日期另行通知。

24日，吳中四季越野賽組委會發布《關於取消舉辦2021吳中四季越野賽·夏季賽的通知》稱，自賽事創辦起，吳中四季越野賽組委會就始終將賽事安全、選手利益放在第一位。受今年部分地區極端天氣影響，及當前國內外疫情等因素，綜合考量下遺憾通知，取消原定於6月12日舉辦的2021吳中四季越野賽·夏季賽。

24日，麗水慶元廊橋國際越野賽組委會發布《延期公告｜ 2021山嶼海杯慶元廊橋國際越野賽》稱，「2021山嶼海杯慶元廊橋國際越野賽」原定於29至30日開跑，根據氣象部門預測，27至30日慶元天氣連續陰有中到大陣雨或雷雨，局部暴雨，存在山體滑坡等隱患。為了賽事安全考量，經組委會慎重、反覆研究決定，賽事將延期舉行。

24日，「2021美林湖城市馬拉松賽」組委會發布《關於延期舉辦2021美林湖城市馬拉鬆的公告》稱，鑑於疫情反覆，防控要求增強，以及近期天氣持續高溫等因素，為確保參賽選手的生命安全，經慎重考慮和評估，決定原定於30日舉辦的2021美林湖城市馬拉松，擬推遲至10月舉行，具體時間另行通知。

(中時 )